SON DAKİKA
YKS 2020 SONUÇLARI AÇIKLANDI
İŞSİZLİK VE KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ BAŞLADI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 27 Temmuz 2020 10:35

Erdoğan'ın bu görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pınarhisar Cezaevi’ndeki görüntülerini paylaşarak bir ayrıntıyı anlattı.

Video Galeri
İstanbul'da klima yangını! Binayı alevler sardı
İstanbul'da klima yangını! Binayı alevler sardı
Video Galeri
Sabah sabah kahrolduk! 5 şehit, 10 yaralı!
Sabah sabah kahrolduk! 5 şehit, 10 yaralı!
Video Galeri
2 terörist daha etkisiz hale getirildi!
2 terörist daha etkisiz hale getirildi!
Video Galeri
Ayasofya'da sabah namazı yoğunluğu devam ediyor
Ayasofya'da sabah namazı yoğunluğu devam ediyor
Video Galeri
İstanbul'daki vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'daki vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
Video Galeri
Belediye aracına hain saldırı
Belediye aracına hain saldırı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM