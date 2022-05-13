Erdoğan'ın bulunduğu AKM'nin önünde bir şüpheli silahla yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir etkinliğe katılmak için geldiği AKM'nin önünde bir kişi 3 silahla yakalandı.

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