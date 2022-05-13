  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Erdoğan'ın bulunduğu AKM'nin önünde bir şüpheli silahla yakalandı

Erdoğan'ın bulunduğu AKM'nin önünde bir şüpheli silahla yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir etkinliğe katılmak için geldiği AKM'nin önünde bir kişi 3 silahla yakalandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Hain saldırı sonrası 52 terörist etkisiz hale getirildi
PKK'nın Ağrı grubu böyle yok edildi! 80 gün süren operasyondan yeni görüntüler
''Motorcu dostu bariyer''e 1 metre kala öldüler... Görüntüler ortaya çıktı
Pişkin hırsız pes dedirtti: ''Çek çek Antalya Yakışıklı görsün''
Erdoğan cenaze için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor
Trans olduğunu açıklayan Ahmet Melih Yılmaz canlı yayında Armağan Çağlayan'ı ağlattı
İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Pes! Afgan kaçak sığınmacı: ''15 gündür yürüyoruz, sınırlar açık!''
Yeniden tutuklama kararı çıkarılan Metin Gürcan teslim oldu