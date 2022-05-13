Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'ın bulunduğu AKM'nin önünde bir şüpheli silahla yakalandı Erdoğan'ın bulunduğu AKM'nin önünde bir şüpheli silahla yakalandı 13 Mayıs 2022 Cuma Saat: 22:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir etkinliğe katılmak için geldiği AKM'nin önünde bir kişi 3 silahla yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627eaad14edcb0709345f4c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hain saldırı sonrası 52 terörist etkisiz hale getirildi PKK'nın Ağrı grubu böyle yok edildi! 80 gün süren operasyondan yeni görüntüler ''Motorcu dostu bariyer''e 1 metre kala öldüler... Görüntüler ortaya çıktı Pişkin hırsız pes dedirtti: ''Çek çek Antalya Yakışıklı görsün'' Erdoğan cenaze için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor Trans olduğunu açıklayan Ahmet Melih Yılmaz canlı yayında Armağan Çağlayan'ı ağlattı İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı Pes! Afgan kaçak sığınmacı: ''15 gündür yürüyoruz, sınırlar açık!'' Yeniden tutuklama kararı çıkarılan Metin Gürcan teslim oldu