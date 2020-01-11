  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Ocak 2020 14:10

Erdoğan'ın cenazesine katıldığı kadının oğlu: ''Herkese nasip olmaz''

Dün İstanbul'da annesini son yolculuğuna uğurlayan bir kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da cenazeye katılmasıyla ilgili olarak "Allah razı olsun, herkese nasip olmaz" dedi.

Video Galeri
Kafa kafaya çarpıştılar! Korkunç kaza araç kamerasında
Kafa kafaya çarpıştılar! Korkunç kaza araç kamerasında
Video Galeri
KAPAN-1 BAGOK operasyonu başladı
KAPAN-1 BAGOK operasyonu başladı
Video Galeri
Başakşehir'de işyerinde yangın
Başakşehir'de işyerinde yangın
Video Galeri
İstanbul'da korkunç kaza!
İstanbul'da korkunç kaza!
Video Galeri
Isınmak için yaptığı hata ölümüne sebep oluyordu!
Isınmak için yaptığı hata ölümüne sebep oluyordu!
Video Galeri
İstanbul’da esrarengiz ölüm
İstanbul’da esrarengiz ölüm
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM