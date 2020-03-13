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  3. 13 Mart 2020 13:20

Erdoğan'ın cuma namazlarını kıldığı cami böyle dezenfekte edildi

İstanbul Üsküdar'da bulunan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da olduğu zamanda Cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camii'nde cuma namazı öncesinde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

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