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Erdoğan'ın eski yol arkadaşından Erdoğan için olay iddia

AK Parti kurucularından, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarı hakkında sert sözlerde bulundu.

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