Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'ın eski yol arkadaşından Erdoğan için olay iddia Erdoğan'ın eski yol arkadaşından Erdoğan için olay iddia 07 Ekim 2021 Perşembe Saat: 13:51 AK Parti kurucularından, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarı hakkında sert sözlerde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/615ed1369a0f9179f15ae9d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yolcu uçağına bomba ihbarı! Trabzon'a acil iniş yaptı İstanbul'da bir ATM saldırısı daha ''Covid-19 geçirenlerin beyninde küçülme tespit edildi'' Geçinemeyen vatandaşlar faturalarını yaktı Hakemi tekmelemişti... ''Cinayete teşebbüsten'' yargılanacak CHP'li Özkan, Erdoğan'ı kendi sözleriyle eleştirdi Netflix yapımı Squid Game kavgası sokağı karıştırdı Trafik kazası sonrası ''pes'' dedirten anlar Yasemin Şefkatli'yi almaya davulla zurnayla gittiler