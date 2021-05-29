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Erdoğan'ın gözü önünde oldu! Atatürk'e lanet okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dün Ayasofya Camisi'nde gerçekleşen ''Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi'' programında Atatürk'e lanet okundu.

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