Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'ın gözü önünde oldu! Atatürk'e lanet okudu Erdoğan'ın gözü önünde oldu! Atatürk'e lanet okudu 29 Mayıs 2021 Cumartesi Saat: 16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dün Ayasofya Camisi'nde gerçekleşen ''Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi'' programında Atatürk'e lanet okundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b23ea609939b2e9f0697f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu'ndan ''Süleyman Soylu'' sorusuna yanıt: Değeri o kadar Ünlü oyuncu İlker Aksum otomobiliyle takla attı Aygün Aydın yataktan Hakan Sabancı'ya seslendi: Keşke burada olsaydın Yolcu uçağında ''davetsiz misafir'' paniği Marmara Denizi'nde korkunç manzara Marmara Denizi'nde korkunç manzara - 2 Yer: İstanbul... Sokakları ''mavi su'' bastı, köpekler telef oldu Nesli tehlike altındaki canlı İstanbul'da ortaya çıktı Köprüden intihar edecekti, vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı