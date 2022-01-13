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Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çaldılar

İstanbul Sultangazi'de bir binaya giren iki hırsız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çaldı.

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