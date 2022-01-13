Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çaldılar Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çaldılar 13 Ocak 2022 Perşembe Saat: 13:55 İstanbul Sultangazi'de bir binaya giren iki hırsız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e005271b4b236b7745fa33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Prof. Dr. Ceyhan: ''1 ay içinde 3 defa Omicron'a yakalananlar var'' 28 ilde ''Kene'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var ''Tasarruf için kuzu kestiriyorum'' diyen Destici'den yeni açıklama Otomobille snowboard çılgınlığını polis bitirdi BTP liderinden spekülatif piyasa açıklaması: ''Ülkeye trilyonlarca dolar sokacağım'' İstanbul'da yangın faciası: Ölü ve yaralılar var Define avcısı hazine buldu! Taşın içinden neler çıktı neler Bomba iddia: Cumhur İttifakı dağılıyor mu? Yeşilçam'ın efsane filminde saç baş yolduran ''sansür'': Komple kesip attılar!