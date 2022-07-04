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  4. Erdoğan'ın "Her yeri ekin" sözüne güvenen çiftçilere yüz binlerce lira ceza!

Erdoğan'ın "Her yeri ekin" sözüne güvenen çiftçilere yüz binlerce lira ceza!

Eskişehir'de çiftçilere mera alanlarına ekim yaptıkları gerekçesiyle 40 bin ile 170 bin lira arasında değişen miktarlarda para cezası kesildi.

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