Erdoğan'ın "Her yeri ekin" sözüne güvenen çiftçilere yüz binlerce lira ceza!

Eskişehir'de çiftçilere mera alanlarına ekim yaptıkları gerekçesiyle 40 bin ile 170 bin lira arasında değişen miktarlarda para cezası kesildi.

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