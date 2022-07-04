Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'ın "Her yeri ekin" sözüne güvenen çiftçilere yüz binlerce lira ceza! Erdoğan'ın "Her yeri ekin" sözüne güvenen çiftçilere yüz binlerce lira ceza! 04 Temmuz 2022 Pazartesi Saat: 18:45 Eskişehir'de çiftçilere mera alanlarına ekim yaptıkları gerekçesiyle 40 bin ile 170 bin lira arasında değişen miktarlarda para cezası kesildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c30b131cce0902f011b773" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eski çalıştığı iş yerine çekiçle gelip bütün camları kırdı Havada panik! Yolcu uçağına savaş uçakları eşlik etti Fare, yavrusunu kapan yılana böyle saldırdı Marmaris'te köpekbalığını paspasla kovaladılar Antalya'da 2 kadının saç saça baş başa kavgası olay oldu ''Arsa bizim'' dedi, Türkiye'nin turizm cennetini kapattı Dolandırıcılardan internette yeni tuzak! Şimdi de böyle dolandırıyor Metroda içki içen yolcu ortalığı karıştırdı İstanbul'da kahreden görüntü!