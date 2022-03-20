Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'ın katıldığı açılışta; Türkiye'nin acı tablosu ortaya çıktı! Erdoğan'ın katıldığı açılışta; Türkiye'nin acı tablosu ortaya çıktı! 20 Mart 2022 Pazar Saat: 20:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı 1915 Çanakkale Köprüsü açılışında vatandaşa yapılan "erzak dağıtımı" sırasında yaşanan izdiham kameralarda. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623765dbb009df7b342865a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tramvayda yolcudan yer isteyen köpek sosyal medyayı salladı Asfalt ağladı! TOGG'un bir de karlı yollardaki performansını görün Fethiye'de ormanlık alanda yangın Rusya'nın ceset konvoyu görüntülendi İstanbul'da yürekleri ısıtan diyalog: Saniye teyzenin tüm patiklerini satın aldı Rusya'da şoke eden görüntüler: Askerlik şubesine molotof kokteylli saldırı Esrarla yakalanan güzellik uzmanından şoke eden sözler Ortalığı savaş alanına çevirdiler, sandalyeler havada uçuştu Rusya, Mikolayiv kentini vurdu