  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Erdoğan'ın katıldığı açılışta; Türkiye'nin acı tablosu ortaya çıktı!

Erdoğan'ın katıldığı açılışta; Türkiye'nin acı tablosu ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı 1915 Çanakkale Köprüsü açılışında vatandaşa yapılan "erzak dağıtımı" sırasında yaşanan izdiham kameralarda.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Tramvayda yolcudan yer isteyen köpek sosyal medyayı salladı
Asfalt ağladı! TOGG'un bir de karlı yollardaki performansını görün
Fethiye'de ormanlık alanda yangın
Rusya'nın ceset konvoyu görüntülendi
İstanbul'da yürekleri ısıtan diyalog: Saniye teyzenin tüm patiklerini satın aldı
Rusya'da şoke eden görüntüler: Askerlik şubesine molotof kokteylli saldırı
Esrarla yakalanan güzellik uzmanından şoke eden sözler
Ortalığı savaş alanına çevirdiler, sandalyeler havada uçuştu
Rusya, Mikolayiv kentini vurdu