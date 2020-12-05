  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 05 Aralık 2020 16:50

Erdoğan'ın katıldığı törende kriz! ''Hakkımızı helal etmiyoruz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı helikopter motoru TEİ-TS1400’ün teslim ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni'nde gergin anlar yaşandı.

Video Galeri
Dardanel Ton'un reklam filmine tepki yağıyor!
Dardanel Ton'un reklam filmine tepki yağıyor!
Video Galeri
Kural tanımaz, tedbir bilmezlerden Oscar'lık kaçış!
Kural tanımaz, tedbir bilmezlerden Oscar'lık kaçış!
Video Galeri
Doğu Perinçek'ten olay sözler: ''Biraz kapasana kamerayı...''
Doğu Perinçek'ten olay sözler: ''Biraz kapasana kamerayı...''
Video Galeri
Sahilin define avcısı bulduklarıyla şaşkına çevirdi
Sahilin define avcısı bulduklarıyla şaşkına çevirdi
Video Galeri
Seren Serengil ve Bircan Bali, Erdoğan montajını gerçek sanınca...
Seren Serengil ve Bircan Bali, Erdoğan montajını gerçek sanınca...
Video Galeri
Rus YouTuber canlı yayında hamile sevgilisini öldürdü
Rus YouTuber canlı yayında hamile sevgilisini öldürdü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM