Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'ın katıldığı törende Mehmet Şimşek sürprizi Erdoğan'ın katıldığı törende Mehmet Şimşek sürprizi 16 Aralık 2022 Cuma Saat: 19:10 Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639c986eca36525f2b606b33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Minibüs sulama kanalına düştü: 9 ölü, 2 yaralı 7 çocuklu adama kaçan kadın, tek bir sözüyle stüdyoyu karıştırdı CNN Türk canlı yayınında İmamoğlu ile Akşener böyle ''ti''ye alındı İstanbul'da özel hastanede ''kayıtsız'' doktor kavgası İstanbul'da Levent'te bulunan Metrocity AVM'de yangın çıktı Belediyenin dağıttığı yardım kolileri için skandal iddia İstanbul'da kurye taşıdığı dövizleri düşürdü, parayı kapan kaçtı! Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması Zerrin Özer mezar başında şarkı söyledi, ortalık karıştı