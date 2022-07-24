Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'ın katıldığı üçlü zirvede bomba iddia: ''Putin dublör kullandı'' Erdoğan'ın katıldığı üçlü zirvede bomba iddia: ''Putin dublör kullandı'' 24 Temmuz 2022 Pazar Saat: 12:15 Ukrayna medyası, İran'ın başkenti Tahran'daki üçlü zirveye katılan Rusya Devlet Başkanı Putin'in dublör kullandığını öne sürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62dd0da9d113726359008b03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da orman yangını Bolu'da zehirlenenlerin sayısı 130'a yükseldi Omuzdan atılan Sungur füzesi TSK envanterine girdi Otobüste kadınların fotoğrafını çeken şüpheliye dayak Otomobil ile işçi minibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var Dehşete düşüren olay! Çöp evde odaya kilitli bir çocuk bulundu Doktora korkunç tehdit: ''Siz öldürülmeyi hak ediyorsunuz'' Starlink uyduları Türkiye'den geçti! Gören telefona sarıldı Meedo mu başka birisi mi? Şeyma Subaşı öpüştüğü anları paylaştı