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  4. Erdoğan'ın katıldığı üçlü zirvede bomba iddia: ''Putin dublör kullandı''

Erdoğan'ın katıldığı üçlü zirvede bomba iddia: ''Putin dublör kullandı''

Ukrayna medyası, İran'ın başkenti Tahran'daki üçlü zirveye katılan Rusya Devlet Başkanı Putin'in dublör kullandığını öne sürdü.

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