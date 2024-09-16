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Erdoğan'ın konuşması sırasında protesto

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı"nda yaptığı konuşma sırasında bir grup pankart açarak Gazze'ye destek eylemi yaptı.

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