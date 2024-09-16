Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'ın konuşması sırasında protesto Erdoğan'ın konuşması sırasında protesto 16 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 11:35 Güncelleme: 16 Eylül 2024 Pazartesi 11:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı"nda yaptığı konuşma sırasında bir grup pankart açarak Gazze'ye destek eylemi yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e7edee83b0c092270462f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Shakira'ya sahnede iğrenç taciz: Sapığa isyan etti, sahneden indi İstanbul'da ağaç devrildi; faciadan dönüldü İstanbul'da düğün salonuna bombalı saldırı Türkiye'ye tatile gelen turist otelde ölü olarak bulundu İstanbul'un sabıkalı alt geçidi sular altında kaldı İşçi servisi, kamyonla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da pazartesi çilesi: Trafik durma noktasına geldi Hadise'den İstanbul konserinde ağlatan sürpriz AK Partili vekilin oteli önünde protestoya gözaltı