Erdoğan'ın konvoyu yine gündem oldu

Bugün Bandırma'da açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın sık sık tartışma konusu olan konvoyu sosyal medyada yine gündem oldu.

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