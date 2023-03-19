Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'ın konvoyu yine gündem oldu Erdoğan'ın konvoyu yine gündem oldu 19 Mart 2023 Pazar Saat: 23:20 Güncelleme: 19 Mart 2023 Pazar 23:20 Bugün Bandırma'da açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın sık sık tartışma konusu olan konvoyu sosyal medyada yine gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64176e860001273a7d6b9d67" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hakkari'de toprak kayması! 3 ev tahliye edildi İzmir’de Kılıçdaroğlu’na sevgi seli İzmir’de Kılıçdaroğlu’na miting gibi karşılama Putin otomobille Ukrayna sokaklarında gezdi İstanbul'da Nevruz gerginliği! 224 gözaltı var Deprem bölgesinde AFAD aracı kaza yaptı, ölü ve yaralılar var! Lüks araç konvoyuyla aday adaylığı şovu tepki çekti Küçük çocuk Ekrem İmamoğlu'na böyle seslendi Depremin korkunç görüntüleri ortaya çıktı: Duvarlar böyle çatladı