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  3. 24 Haziran 2017 23:15

Erdoğanın konvoyunu durduran vatandaş iftara davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar’dan geçişi esnasında konvoyunu durduran vatandaşlar, Erdoğan’ı iftara davet etti.

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