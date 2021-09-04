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  4. Erdoğan'ın kurdele kesen çocuğa mikrofonla müdahalesi tepki çekti

Erdoğan'ın kurdele kesen çocuğa mikrofonla müdahalesi tepki çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Salarha Tüneli'nin açılışında hemen önündeki çocuğun elinde makasla kurdeleyi kesmek için sabırsızlanması hakkında tavrı tepki çekti.

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