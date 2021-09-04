Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'ın kurdele kesen çocuğa mikrofonla müdahalesi tepki çekti Erdoğan'ın kurdele kesen çocuğa mikrofonla müdahalesi tepki çekti 04 Eylül 2021 Cumartesi Saat: 18:01 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Salarha Tüneli'nin açılışında hemen önündeki çocuğun elinde makasla kurdeleyi kesmek için sabırsızlanması hakkında tavrı tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61338a2d0f2d2001fe7d90a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meğer taksilerin, yolcu ve mesafe beğenmeme sebebi buymuş Kuzey Marmara Otoyolu'nda inanılmaz gösteri! Tünelin içerisinde 245 km ile uçarak geçti Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı Erdoğan'ın açılış törenindeki dikkat çeken diyaloğu: ''Ulan oğlum bu ne hal ?'' Taksim'de yabancı uyruklu kapkaççıyı DHA muhabiri yakaladı! O anlar kamerada Tren minibüse böyle çarptı! 6 kişi öldü Bursa'da 2 günde ikinci hortum paniği! O anlar kamerada Yine bir hemzemin geçit kazası yine ölüm! 4 kişi öldü Yamaç paraşütçüsü, Alanya Kalesi eteklerine düştü