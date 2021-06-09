Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'ın kürsüde söylediği sözler akıllara Berat Albayrak'ı getirdi Erdoğan'ın kürsüde söylediği sözler akıllara Berat Albayrak'ı getirdi 09 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin bugünkü toplantısında "Arkadaşlar burası çok önemli" demesi akıllara eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı getirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c0e46c05966219162006f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Hakim Esat Toklu, patronun doğum günü partisine katıldı'' iddiası Prof. Dr. Ceyhan, 3'üncü dozu kimlerin yaptırması gerektiğini açıkladı Köprü çıkışında otomobil yangını Atatürk Havalimanı'nda korkutan patlama Thodex'in patronunun evinde icra işlemi yapılacak Çok geç olmadan duyun bu yardım çığlığını: Ensemde ölüm kokusu alıyorum Ankara sele teslim: Araçlar sürüklendi, caddeler su altında kaldı Canlı yayında Esra Erol'un çıldırtan iddia: ''Bana cinnet geçirtmeyin'' Haliç'te balıkçının oltasına köpek balığı takıldı