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  4. Erdoğan'ın kürsüde söylediği sözler akıllara Berat Albayrak'ı getirdi

Erdoğan'ın kürsüde söylediği sözler akıllara Berat Albayrak'ı getirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin bugünkü toplantısında "Arkadaşlar burası çok önemli" demesi akıllara eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı getirdi.

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