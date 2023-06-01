Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'ın mazbatası Şentop'a teslim edildi Erdoğan'ın mazbatası Şentop'a teslim edildi 01 Haziran 2023 Perşembe Saat: 17:40 YSK Başkanı Yener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teslim etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6478add97e92d01c1d515443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 3 yaşındaki çocuğu taciz eden yabancı uyruklu şüpheliye linç girişimi Cübbeli Ahmet'ten inciler: ''Adam karşı taraftaki adama cinsel meyil duyar'' İYİ Parti ittifak masasından kalktı: Seçim bitti, ittifak bitti İstanbul'da metruk binada yangın paniği Galatasaraylı taraftarları HÜDA PAR bayrağı yaktı Disney Plus'ın ''Ebeveyn Kontrolü Önerilir'' uyarılı yerli dizisi Arayış'tan ilk fragman Şans eseri ölümden döndü... İstanbul'da korkunç olay Fatih Portakal'dan Millet İttifakı'na yaylım ateşi İstanbul'da kan donduran kaza: Otomobil 1'i çocuk 3 kişiyi ezdi