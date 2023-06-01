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Erdoğan'ın mazbatası Şentop'a teslim edildi

YSK Başkanı Yener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a teslim etti.

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