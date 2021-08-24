Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'ın memleketinde büyük kavga! Başrolde tanıdık bir şirket var Erdoğan'ın memleketinde büyük kavga! Başrolde tanıdık bir şirket var 24 Ağustos 2021 Salı Saat: 11:36 Rize’nin İkizdere ilçesi Eskencidere Vadisi‘nde Cengiz Holding tarafından açılmak istenen taş ocağı için tartışmalar büyüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6124af9c748dca1dcf46a6c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taliban Türk gazetecilere silah çekti İstanbul'da fabrikada yangın Tam 3 gündür kayıptı... Elif bulundu! Barış Yarkadaş ile Tülin Oygür canlı yayında birbirine girdi Erdoğan'dan koruma ordusuyla restoran ziyareti Söndürülemedi... Kazdağları yanıyor! Skandal görüntüler: ''Hamidiye'' diye kuyu suyu sattılar Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti Gökhan Gönül'ün kardeşi çıkan Can Gönül'ü böyle anlattılar