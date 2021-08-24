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  4. Erdoğan'ın memleketinde büyük kavga! Başrolde tanıdık bir şirket var

Erdoğan'ın memleketinde büyük kavga! Başrolde tanıdık bir şirket var

Rize’nin İkizdere ilçesi Eskencidere Vadisi‘nde Cengiz Holding tarafından açılmak istenen taş ocağı için tartışmalar büyüyor.

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