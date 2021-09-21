Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan’ın metin yazarı ''pişmanım'' dedi Erdoğan’ın metin yazarı ''pişmanım'' dedi 21 Eylül 2021 Salı Saat: 14:20 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2001’deki konuşmasını kendisinin yazdığını belirten Ali Murat Güven, “Çok pişmanım” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6149c013c699107ec80c3243" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da tarihi topun içine sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı Göğüs silikonu uğruna çocuklarından vazgeçti, savunması pes dedirtti 1915 Çanakkale Köprüsü, 318 metrelik kuleden görüntülendi 8 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 33 gözaltı kararı Bozuk aşı iddiası kenti karıştırdı! Valilik'ten açıklama: Yeniden aşılama yapılacak Ehliyet sınavında pes dedirten olay! Kopya girişimi hastanede bitti Güldür Güldür Show'un yeni bölümleri için yayın tarihi belli oldu ''Barınamıyoruz'' diyen öğrencilere gözaltı Şaka yapayım derken otomobille yeğenine çarptı