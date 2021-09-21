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Erdoğan’ın metin yazarı ''pişmanım'' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2001’deki konuşmasını kendisinin yazdığını belirten Ali Murat Güven, “Çok pişmanım” dedi.

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