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Erdoğan'ın mitingi hakkında bomba iddia...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Haziran 2022 Cumartesi günü Van’da yapacağı mitinge öğrenci ve öğretmenlerin katılımını sağlamak için baskı yapıldığı iddia edildi.

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