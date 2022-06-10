Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'ın mitingi hakkında bomba iddia... Erdoğan'ın mitingi hakkında bomba iddia... 10 Haziran 2022 Cuma Saat: 19:35 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Haziran 2022 Cumartesi günü Van’da yapacağı mitinge öğrenci ve öğretmenlerin katılımını sağlamak için baskı yapıldığı iddia edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a372d4babf423959536853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ali Babacan'a ''Hakkımı helal etmiyorum'' tepkisi Nadir görülen beyaz yunusların dansı böyle görüntülendi Nakliyeci çetesi çökertildi Yangında can pazarı! Çatıda mahsur kaldılar Bakan Nebati'ye Nebati'ye çok sert eleştiri: ''O beyin sende yok!'' Toprak Mahsulleri Ofisi'nden buğday açıklaması Erdoğan köfteci çifti görünce konvoyunu durdurdu TEM Otoyolu savaş alanına döndü! İstanbul'da pes dedirten olay! TikTok'çular mahalleyi ayağa kaldırdı