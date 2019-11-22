  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 22 Kasım 2019 19:50

Erdoğan’ın programında İbrahim Tatlıses sürprizi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti İzmir İl Başkanlığı'ndaki konuşmasında İbrahim Tatlıses de hazır bulundu.

Video Galeri
Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden sanıkların cezası onandı
Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden sanıkların cezası onandı
Video Galeri
CHP’li Erdoğdu’nun evi mühürlendi
CHP’li Erdoğdu’nun evi mühürlendi
Video Galeri
İstanbul'da aracını park etmek isteyen kadın sürücü inşaata uçtu
İstanbul'da aracını park etmek isteyen kadın sürücü inşaata uçtu
Video Galeri
İstanbul'da Kurt Kapanı-18 denetimi
İstanbul'da "Kurt Kapanı-18" denetimi
Video Galeri
Nadira Kadirova'nın AK Partişi Ünal'ın aracındaki görüntüleri ortaya çıktı
Nadira Kadirova'nın AK Partişi Ünal'ın aracındaki görüntüleri ortaya çıktı
Video Galeri
Erdoğan'dan ''Beştepe'ye giden CHP'li'' iddiasına yanıt
Erdoğan'dan ''Beştepe'ye giden CHP'li'' iddiasına yanıt
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM