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  3. 08 Nisan 2017 18:50

Erdoğan’ın sesinden... İlk kez yayınlandı

Yenikapı'da düzenlenen "Evet" mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıkmadan önce sürpriz bir klip gösterildi.

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