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  4. Erdoğan'ın sona sakladığı seçim müjdesi bu mu ?

Erdoğan'ın sona sakladığı seçim müjdesi bu mu ?

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Cem Küçük katıldığı canlı yayında, AK Parti iktidarının 14 Mayıs seçimleri öncesinde "genel af" müjdesinin gelebileceğini duyurdu.

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