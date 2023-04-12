Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'ın sona sakladığı seçim müjdesi bu mu ? Erdoğan'ın sona sakladığı seçim müjdesi bu mu ? 12 Nisan 2023 Çarşamba Saat: 09:05 AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Cem Küçük katıldığı canlı yayında, AK Parti iktidarının 14 Mayıs seçimleri öncesinde "genel af" müjdesinin gelebileceğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64364a20f683d2258742c4d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şanlıurfada sağanak yağış sele neden oldu 2 aylık bebeğin ölü bulunduğu ev kundaklandı Cennet Antakya'dan geriye bu kaldı... Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı Artvin'de heyelan: Yol ulaşıma kapandı Togg servis ve teslimat noktaları Yavaş: ''Her seçim kendileri gibi düşünmeyenler terörist'' Köye inen kurt dehşet saçtı! Kadınların yan bakma kavgasında kıyamet koptu