Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'ın Süleyman Soylu kararı ortaya çıktı Erdoğan'ın Süleyman Soylu kararı ortaya çıktı 25 Mayıs 2021 Salı Saat: 22:21 Gazeteci Barış Yarkadaş KRT TV ekranlarında yayımlanan Şimdiki Zaman programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu'ya destek çıkacağını belirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ad4e27195ac1018d6f8223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dinazor heykelinin içinden ceset çıktı Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya'ya küfür yağdı İstanbul'un göbeğinde cinayet: Hiç tanımadığı kişiyi denize atarak öldürdü AK Partili belediyede skandal görüntüler: vatandaşlarla dalga geçti Anadolu Ankası Tatbikatı başladı Dünya Türkiye'nin gücünü görecek... Dev tatbikat başladı 110 santim boyundaki İsmail, çocukluk hayaline kavuştu Bahçeli: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez ABD'de askeri uçak düştü