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  4. Erdoğan'ın Süleyman Soylu kararı ortaya çıktı

Erdoğan'ın Süleyman Soylu kararı ortaya çıktı

Gazeteci Barış Yarkadaş KRT TV ekranlarında yayımlanan Şimdiki Zaman programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu'ya destek çıkacağını belirtti.

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