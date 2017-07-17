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  3. 17 Temmuz 2017 01:15

Erdoğanın taklidini yapan fenomen demokrasi nöbetinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birebir sesini taklit edip fenomen olan Gökhan Aslan, demokrasi nöbetinde Erdoğan’ın sesiyle mesajlar verdi.

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