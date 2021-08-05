Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'ın ''yangın olur da canlı yanmaz mı'' açıklamasına sert tepki Erdoğan'ın ''yangın olur da canlı yanmaz mı'' açıklamasına sert tepki 05 Ağustos 2021 Perşembe Saat: 08:15 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Yangın olur da canlılar yanmaz mı" açıklamasına "Yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610b73f83dd3ac3a6118b203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Brezilya'da Türk jetine operasyon: Bin 304 kilogram kokain bulundu İstanbul'da dehşet! Öldürene kadar yerden yere vurdu Milaslılar yangın bölgesinden askeri gemi ile tahliye edildiler Milas'taki yangınlarda alevler termik santrale sıçradı Erdoğan: Yerleşim bölgelerindeki yangın büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır Otoparkta büyük yangın: 86 araç kül oldu Alevlerin yaklaştığı Kemerköy Termik Santrali tahliye ediliyor Beyoğlu'nda silahlı bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti Vali mangal için mesaj atanlara sitem etti: Ülke yanıyor, bugün piknik günü mü?