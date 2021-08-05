Erdoğan'ın ''yangın olur da canlı yanmaz mı'' açıklamasına sert tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Yangın olur da canlılar yanmaz mı" açıklamasına "Yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.

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