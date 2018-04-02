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  3. 02 Nisan 2018 09:52

Erdoğan'ın yanında İbrahim Tatlıses'ten Yaylalar türküsü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ünlü isimlerin Hatay'daki sınır birliklerini ziyaretinde renkli anlar yaşandı.

Bilgin Pro
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İbrahim Tatlıses'ten Münbiçli 'Yaylalar' türküsü
İbrahim Tatlıses'ten Münbiçli 'Yaylalar' türküsü
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Tır polis noktasını son anda fark edince
Tır polis noktasını son anda fark edince
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Otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
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Kapkaççıya meydan dayağı !
Kapkaççıya meydan dayağı !
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