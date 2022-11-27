Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'ın yeni seçim şarkısı Kıraç'tan geldi Erdoğan'ın yeni seçim şarkısı Kıraç'tan geldi 27 Kasım 2022 Pazar Saat: 20:45 Güncelleme: 27 Kasım 2022 Pazar 20:45 Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, bugün İstanbul'da Galatasaray NEF Stadı'nda düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programında Kıraç’ın “Endamın Yeter” şarkısıyla sahneye çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6383a23499a4c1007e7c0633" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Vatandaş ucuz iPhone'u buldu! Sınır kapısına hücum ettiler İstanbul'da yürüyüş yapmak isteyen kadınlara yine gözaltı Bir sokak röportajcısı daha gözaltında Bartın'da ırmak suyu yükseldi; yol çöktü Fatih Terim'in annesine veda! Futbol ve siyaset dünyası cenazeye akın etti İndirimi duyunca adeta gözleri döndü! İzdihamda 2 kadın hastanelik oldu İstanbul'un göbeğinde dehşet! Para istedikleri kişileri dövüp bıçakladılar ''İcralık araç'' çetesinden akıl almaz vurgun Yine bir yolcu otobüsü kabusu! Çok sayıda yaralı var