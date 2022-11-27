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  4. Erdoğan'ın yeni seçim şarkısı Kıraç'tan geldi

Erdoğan'ın yeni seçim şarkısı Kıraç'tan geldi

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, bugün İstanbul'da Galatasaray NEF Stadı'nda düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programında Kıraç’ın “Endamın Yeter” şarkısıyla sahneye çıktı.

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