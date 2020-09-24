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  3. 24 Eylül 2020 08:55

''Erdoğan'ın yüzde 50,1 oy alması hayal''

AK Parti'yi eleştirdiği için MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Erdoğan'ın yüzde 50.1 oy almasının hayal olduğunu ifade etti.

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