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  3. 20 Ocak 2021 11:20

Eren-2 Lice Operasyonu başladı! 2 bin personel katılıyor

İçişleri Bakanlığı, ''Eren-2 Lice Operasyonu''nun başlatıldığını duyurdu. Operasyona 2 bin 24 personelin katıldığı bildirildi.

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