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  4. Eren Abluka-14 Operasyonu hızlı başladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Eren Abluka-14 Operasyonu hızlı başladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

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