Anasayfa Video Galeriler Gündem Eren Abluka-14 Operasyonu hızlı başladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi Eren Abluka-14 Operasyonu hızlı başladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi 01 Haziran 2022 Çarşamba Saat: 10:25 Şırnak'ta Eren Abluka-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6297147abf546a313d2f9053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Seda Sayan'ın canlı yayınında kadına şiddet! Seda Sayan sadece izledi! Ölümden dönen motosikletli, üstüne bir de dayak yiyordu Müjde! Manisa'da petrol bulundu İstanbul'da taciz gerilimi! Binlerce kişi sokağa döküldü İstanbul'da yol kesip, kilolarca altını gaspettiler, eritirken yakalandılar İstanbul Boğazı'ndaki ''seks'' rezaletinde mide bulandıran ifade Galata Kulesi önünde bir kişi kendini yaktı: O anlar saniye saniye kamerada Erdoğan alkol zammına tepki gösterenlere seslendi: Aç sefil geziyorlar ama... Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in gizlice çekilmiş görüntüleri ifşa oldu