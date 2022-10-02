Anasayfa Video Galeriler Gündem Eren Abluka sonbahar-kış operasyonları başladı Eren Abluka sonbahar-kış operasyonları başladı 02 Ekim 2022 Pazar Saat: 12:30 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının başlatıldığını duyurdu. Bakan Soylu, ilkbahar-yaz operasyonlarında 98 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63395a2dcb15f920f7045637" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mansur Yavaş'tan kendisine ''Cumhurbaşkanım'' diyen vatandaşa yanıt Büyük göç başlıyor: 10 bin kişinin taşınması kış öncesi tamamlanacak Karadeniz'de palamut bereketi! Fiyatı yarı yarıya düştü Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarı: Bu kış bol virüslü geçecek! MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 23 terörist öldürüldü Geceyi alevler aydınlattı: Fabrikada korkutan yangın! İstanbul'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Yaralılar var Türkiye şehit askerin vasiyetini konuşuyor Trabzon'da ortalık kan gölüne döndü!