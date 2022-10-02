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Eren Abluka sonbahar-kış operasyonları başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının başlatıldığını duyurdu. Bakan Soylu, ilkbahar-yaz operasyonlarında 98 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

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