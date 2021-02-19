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  3. 19 Şubat 2021 13:10

Erenler-8 Amanoslar operasyonunda PKK'ya darbe!

Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te düzenlenen 'Eren-8 Amanoslar' operasyonunda, 7 depo ve 2 sığınak imha edilirken, çok sayıda patlayıcı madde ve yaşam maddesi ele geçirildi.

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