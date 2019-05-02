Erik çekirdeği yüzünden çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı
02 Mayıs 2019 19:35
Erik çekirdeği yüzünden çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı
Tuzla’da aracına erik çekirdeği attığı iddiasıyla 12 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tuzla’da 21 Nisan’da aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 12 yaşındaki M.K.’yi feci şekilde dövdüğü iddia edilen ve gözaltına alınan U.Ö. hakkında konutu terk etmemek, elektronik kelepçe takılmak suretiyle ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol...