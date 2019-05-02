  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 02 Mayıs 2019 19:35

Erik çekirdeği yüzünden çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı

Tuzla’da aracına erik çekirdeği attığı iddiasıyla 12 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tuzla’da 21 Nisan’da aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 12 yaşındaki M.K.’yi feci şekilde dövdüğü iddia edilen ve gözaltına alınan U.Ö. hakkında konutu terk etmemek, elektronik kelepçe takılmak suretiyle ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol...

Video Galeri
Günün Özeti
Günün Özeti
Video Galeri
Atatürk düşmanı Mustafa Armağan'a protesto
Atatürk düşmanı Mustafa Armağan'a protesto
Video Galeri
Kulisler yeniden hareketlenecek: ''1 değil 2 yeni parti geliyor''
Kulisler yeniden hareketlenecek: ''1 değil 2 yeni parti geliyor''
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
Terör örgütüne ağır darbe
Terör örgütüne ağır darbe
Video Galeri
Kimi sendikaları öteki olarak gören kafa 28 Şubat dönemi kafasıdır
"Kimi sendikaları öteki olarak gören kafa 28 Şubat dönemi kafasıdır"
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM