  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Erik ve kirazın fiyatı çeyrek altınla yarışıyor

Erik ve kirazın fiyatı çeyrek altınla yarışıyor

Güncelleme:

Kayseri'de özellikle hamile kadınların tercih ettiği yaz meyvelerinin fiyatı dudak uçuklatıyor. Erik ve kirazın fiyatı, çeyrek altınla yarışıyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bağdat Caddesi'nin ''bikinili mankeni'' hakkında karar verildi
Bağdat Caddesi'nin ''bikinili mankeni'' hakkında karar verildi
Sibirya değil, Türkiye! Soğuktan nehir böyle dondu
Sibirya değil, Türkiye! Soğuktan nehir böyle dondu
Genel af mı geliyor? Adalet Bakanı açıkladı
Genel af mı geliyor? Adalet Bakanı açıkladı
Yanardağda büyük patlama! Ortalık cehenneme döndü
Yanardağda büyük patlama! Ortalık cehenneme döndü
6,2'lik depremde ölü sayısı artıyor; bölgeden ilk görüntüler geldi
6,2'lik depremde ölü sayısı artıyor; bölgeden ilk görüntüler geldi
Polisin durdurduğu ambulans uyuşturucu kargosu çıktı
Polisin durdurduğu ambulans uyuşturucu kargosu çıktı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil, TIR'a çarptı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil, TIR'a çarptı
Bir kadın cinayeti daha: Uzaklaştırma kararı biter bitmez katletti
Bir kadın cinayeti daha: Uzaklaştırma kararı biter bitmez katletti
İstanbul'da ölen bebeğin kanında uyuşturucu çıktı
İstanbul'da ölen bebeğin kanında uyuşturucu çıktı