Anasayfa Video Galeriler Gündem Erik ve kirazın fiyatı çeyrek altınla yarışıyor Erik ve kirazın fiyatı çeyrek altınla yarışıyor 19 Aralık 2023 Salı Saat: 13:55 Güncelleme: 19 Aralık 2023 Salı 13:55 Kayseri'de özellikle hamile kadınların tercih ettiği yaz meyvelerinin fiyatı dudak uçuklatıyor. Erik ve kirazın fiyatı, çeyrek altınla yarışıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658176badb9e48c5480a32b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bağdat Caddesi'nin ''bikinili mankeni'' hakkında karar verildi Sibirya değil, Türkiye! Soğuktan nehir böyle dondu Genel af mı geliyor? Adalet Bakanı açıkladı Yanardağda büyük patlama! Ortalık cehenneme döndü 6,2'lik depremde ölü sayısı artıyor; bölgeden ilk görüntüler geldi Polisin durdurduğu ambulans uyuşturucu kargosu çıktı Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil, TIR'a çarptı Bir kadın cinayeti daha: Uzaklaştırma kararı biter bitmez katletti İstanbul'da ölen bebeğin kanında uyuşturucu çıktı