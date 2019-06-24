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  3. 24 Haziran 2019 12:29

Erkan Tan, Ordu Valisi'ni İstanbul'a istedi!

Hükümete yakın televizyon kanalı A Haber'de sabah programı yapan Erkan Tan, dün Ekrem İmamoğlu'nun zaferiyle sonuçlanan İBB Başkanlığı seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasının ardından skandal bir çağrıda bulundu.

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