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  3. 26 Nisan 2017 07:50

Erkek arkadaşı ile ayrılan genç kadın Seyhan Baraj Gölüne atladı

Adana’da erkek arkadaşı ile kavga edip ayrılan genç kadın Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne atladı.

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Sultangazideki Yürüyüş Dergisine operasyon
Sultangazideki Yürüyüş Dergisine operasyon
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Başkentte yaşlı kadının evine kalaşnikoflu saldırı
Başkentte yaşlı kadının evine kalaşnikoflu saldırı
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İstanbulda zehir tacirlerine şafak operasyonu
İstanbulda zehir tacirlerine şafak operasyonu
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İtalyanın Ulusal Bağımsızlık Gününün 72. yıldönümü
İtalyanın Ulusal Bağımsızlık Gününün 72. yıldönümü
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El Babda el yapımı patlayıcı infilak etti: 4 yaralı
El Babda el yapımı patlayıcı infilak etti: 4 yaralı
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İstanbulda Yeditepe Huzur uygulaması!
İstanbulda Yeditepe Huzur uygulaması!