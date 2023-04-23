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Erkek milletvekilleri pembe topuklu ayakkabıyla yürüdü

Kanada'da erkek milletvekilleri, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için mecliste pembe topuklu ayakkabı giyerek yürüdü.

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