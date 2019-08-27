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  3. 27 Ağustos 2019 19:45

Erkekler, kadına yönelik şiddeti etek giyerek protesto etti

Tunceli’de bir grup erkek, son zamanlarda artan kadına yönelik şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla etek giydi. Tunceli’de Tiyatro Yönetmeni Yılmazcan Şare öncülüğünde bir araya gelen bir grup erkek, kadına yönelik şiddeti farklı bir şekilde protesto etti. Seyit Rıza Meydanı’nda tiyatro şeklinde sergilenen protestoda etek giyen erkekler, mahcup şekilde ayakta dikilirken kadınlar...

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