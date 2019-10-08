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  3. 08 Ekim 2019 18:00

Erkeklerin regl olduğu dünya nasıl olur ?

ABD'li İkiz kardeşler Radha ve Miki Agraval'ın 2015 yılında kurdukları bir iç çamaşırı firması çok konuşulacak bir reklama imza attı. Firmanın empati duygusu üzerine kurulu yeni reklamı, erkeklerin de regl olduğu bir dünyayı gözler önüne seriyor.

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