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  3. 19 Mayıs 2017 16:15

Erkeklerle görüşüyor dediği yengesine kızdı, kardeşini öldürdü

Adana'da "eşin erkeklerle görüşüyor ondan ayrıl" sözüne tepki gösteren kardeşini öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.

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Van'da korku dolu anlar....
Van'da korku dolu anlar....
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Otomobilin kundaklanması kameralara yansıdı
Otomobilin kundaklanması kameralara yansıdı
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Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesini ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesini ziyaret etti
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Kılıçdaroğlu, Sözcü'yü ziyaret ediyor
Kılıçdaroğlu, Sözcü'yü ziyaret ediyor
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İstiklal Caddesi'ndeki taraftar kavgası kamerada!
İstiklal Caddesi'ndeki taraftar kavgası kamerada!
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Vanda Diyanet İşleri Başkanı Görmez ve davetliler ölümden döndü
Vanda Diyanet İşleri Başkanı Görmez ve davetliler ölümden döndü