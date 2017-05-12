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  3. 12 Mayıs 2017 12:45

Erken Anneler Günü kutlamasında doyasıya eğlendiler

ARNAVUTKÖY Belediyesi Anneler Günü için piknik organizasyonu düzenledi. Etkinliğe katılan yüzlerce anne ve çocukları doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gün yaşadı.

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