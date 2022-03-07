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Erman Toroğlu ile Gürcan Bilgiç birbirine girdi

Dün akşam oynanan ve 1-1 sonuçlanan olaylı Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından aSpor ekranlarında Gürcan Bilgiç ile Erman Toroğlu birbirine girdi.

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