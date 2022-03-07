Anasayfa Video Galeriler Gündem Erman Toroğlu ile Gürcan Bilgiç birbirine girdi Erman Toroğlu ile Gürcan Bilgiç birbirine girdi 07 Mart 2022 Pazartesi Saat: 09:35 Dün akşam oynanan ve 1-1 sonuçlanan olaylı Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından aSpor ekranlarında Gürcan Bilgiç ile Erman Toroğlu birbirine girdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6225a7b03e333f667a03ac43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'den ''Maaşınızla neler alabiliyorsunuz'' hareketi Adem Metan, ''sen niye oradasın'' eleştirilerine bu yanıtı verdi Cübbeli'den ''çok sevdiği'' iktidara ''yazıklar olsun'' çıkışı Demet Evgar’dan tek kişilik ''öldürülmek istemiyorum'' protestosu Ahmet Kural'ın avukatıyla dansı sosyal medyada olay oldu Erdoğan'ı çok kızdıracak video paylaşımı Rus savaş uçağı işte böyle düşürüldü HaberTürk canlı yayınında ilginç hata Didem Soydan ''ready'' deyip fermuarını boydan boya açtı