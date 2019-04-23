  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Nisan 2019 09:16

Erman Toroğlu ile Turgay Demir canlı yayında kavga etti

Beşiktaş'ın deplasmanda Sivasspor'u 2-1 yendiği maçın ardından A Spor'da yayınlanan "Takım Oyunu" programında yorumcular Erman Toroğlu ile Turgay Demir kavga etti.

Video Galeri
Kasasındaki demir parçasıyla tehlike saçan tır kamerada
Kasasındaki demir parçasıyla tehlike saçan tır kamerada
Video Galeri
Dükkanı 1 dakikada boşalttılar
Dükkanı 1 dakikada boşalttılar
Video Galeri
Maslak’ta gökdelenler kırmızı beyaza büründü
Maslak’ta gökdelenler kırmızı beyaza büründü
Video Galeri
Çukur'da Sena'yı kim öldürdü ? Şoke eden ihanet
Çukur'da Sena'yı kim öldürdü ? Şoke eden ihanet
Video Galeri
60 yıldır aradığı kardeşlerine Esra Erol'un programında kavuştu
60 yıldır aradığı kardeşlerine Esra Erol'un programında kavuştu
Video Galeri
ABD'de uçak düştü: 6 ölü
ABD'de uçak düştü: 6 ölü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM