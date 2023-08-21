Anasayfa Video Galeriler Gündem Erman Toroğlu'nun yatak odasından çıkanlar şaşırttı Erman Toroğlu'nun yatak odasından çıkanlar şaşırttı 21 Ağustos 2023 Pazartesi Saat: 17:18 Güncelleme: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 17:18 Erman Toroğlu, evinin kapılarını Evrim Akın'a açtı. Toroğlu'nun yatak odasındaki çekmeceden çıkanlar şaşkına çevirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e372476d206850a764bb73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yolcu otobüsü alev topuna döndü İstanbul Silivri'de orman yangını Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler İstanbul'da kültür merkezinde büyük yangın Kadınlar Dünya Kupası finalinde büyük skandal Kulüp dizisinin 2. sezon tarihi belli oldu Kuşadası Körfezi'nde peş peşe depremler Kemal Sunal'ın Talih Kuşu filmi gerçek oldu Elinin hamuruyla erkek işine karışma diyenleri utandırdı