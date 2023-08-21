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  4. Erman Toroğlu'nun yatak odasından çıkanlar şaşırttı

Erman Toroğlu'nun yatak odasından çıkanlar şaşırttı

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Erman Toroğlu, evinin kapılarını Evrim Akın'a açtı. Toroğlu'nun yatak odasındaki çekmeceden çıkanlar şaşkına çevirdi.

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