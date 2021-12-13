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Ermeni futbol kulubünden Azerbaycan bayrağına çirkin hareket

Ermeni futbol kulübü AVO futbolcularının sahaya çıkarken Azerbaycan bayrağına basmaları büyük tepki gördü.

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