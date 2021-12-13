Anasayfa Video Galeriler Gündem Ermeni futbol kulubünden Azerbaycan bayrağına çirkin hareket Ermeni futbol kulubünden Azerbaycan bayrağına çirkin hareket 13 Aralık 2021 Pazartesi Saat: 20:10 Ermeni futbol kulübü AVO futbolcularının sahaya çıkarken Azerbaycan bayrağına basmaları büyük tepki gördü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61b77e7b8aceda4da74b99e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Anadolu Parsı ilk kez bu kadar net görüntülendi: Anadolu Parsı ilk kez bu kadar net görüntülendi Seren Serengil'den yeni haber: Sağlık durumu nasıl? Eşi pideciye kaçmıştı: Müge Anlı'dan Serkan Kıyak açıklaması Türk Bayrağı'nı koparan turiste dayak kamerada Kılıçdaroğlu ve Akşener'den net mesaj: ''Onlar çözemedi, biz çözeceğiz'' Efsanevi Anadolu Parsı canlı canlı görüntülendi Hazır mısınız ? Önce yağmur ardından kar geliyor! Tarih verildi Edirne'ye Bulgar akını: Otellerde boş oda kalmadı Eski eşini bıçaklayarak öldürdü