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  3. 07 Ekim 2020 19:05

Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı

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Görüntüler İran'dan! İbreti alem olsun diye dolaştırdılar
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Putin gövde gösterisi yaptı
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