Anasayfa Video Galeriler Gündem Ermeni lobisi Atatürk dizisinin iptalini istedi Ermeni lobisi Atatürk dizisinin iptalini istedi 01 Temmuz 2023 Cumartesi Saat: 12:40 Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Disney Plus'a 'Atatürk' dizisinin yayından kaldırılması çağrısında bulundu. Paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649ff484dbec343e436f4bf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tatil dönüşü kabus gibi kaza: 18 araç birbirine girdi! Tatilciler gitti, çöpleri kaldı! Cennet çöplüğe döndü BTP lideri Baş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan için ''kızdıran'' yorum Simge Sağın'dan yaz sürprizi! Yeni şarkısı olay oldu İstanbul'da ''bir garip'' taksici yolcu kavgası kamerada Hatay'daki yıkım uydudan görüntülendi Tatil dönüşü otobüs yoldan çıktı: 35 yaralı var İzmir'de orman yangını! Keşanda 100 dönüm alanda ekili buğday kül oldu