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Ermeni lobisi Atatürk dizisinin iptalini istedi

Amerika Ermeni Ulusal Komitesi, Disney Plus'a 'Atatürk' dizisinin yayından kaldırılması çağrısında bulundu. Paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

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