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Ermeni vekile kamera önünde yumruk

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Azerbaycan'ın Ermeni unsurlarına karşı başlatıp 24 saatte zafer kazandığı 'Antiterör' operasyonu sonrası Paşinyan'ın partisindeki 2 milletvekili, asker aileleriyle tartıştı, bir vekil ise kameralar önünde yumruklandı.

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