Anasayfa Video Galeriler Gündem Ermeni vekile kamera önünde yumruk Ermeni vekile kamera önünde yumruk 21 Eylül 2023 Perşembe Saat: 12:35 Güncelleme: 21 Eylül 2023 Perşembe 12:35 Azerbaycan'ın Ermeni unsurlarına karşı başlatıp 24 saatte zafer kazandığı 'Antiterör' operasyonu sonrası Paşinyan'ın partisindeki 2 milletvekili, asker aileleriyle tartıştı, bir vekil ise kameralar önünde yumruklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650c0e5d92976b5a4b024e93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hurdacının eritmek istediği top mermisi patladı: 1 ölü, 1 yaralı Marmara'da kıyı şeridi kırmızıya büründü Bunu hayvan yapmaz! Geldiler, yediler, içtiler içine edip gittiler! Avrupa'nın en büyüğü... Karapınar GES sahası koyunlara açıldı Biden yine yaptı yapacağını! Devlet başkanının elini sıkmadı Türkiye'nin siyah altını böyle çıkarılıyor! Tonu 14 bin TL! İstanbul'da korkutan yangında can pazarı! Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı İşgalci Ermeniler Azerbaycan güçlerine böyle teslim oldu İstanbul'da düğün savaş yerine döndü!